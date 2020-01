Jossmery Toledo, la suboficial sexy que se volvió famosa por un video de ‘Tik Tok’ que colgó en redes sociales y ocasionara que las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaran un proceso disciplinario, solicitó su pase al retiro de la institución policial.

El pedido de la suboficial sería tras el informe del programa del programa de Magaly Medina en donde una reportera le consulta a Jossmery Toledo cuánto es el costo de una publicación en sus redes sociales y ella sorprende al anunciarle que el monto es de mil dólares y con ‘rebajita’ hasta 800.

Hace poco, la suboficial fue contratada por la marca Renzo Costa para que promocione sus productos. Además en Instagram contó que ha sido protagonista de un videoclip. Hace unas semanas fue parte de una sesión de fotos para la revista Caretas.

Ante esto, la misma Jossmery Toledo respondió en su cuenta de Instagram que todo se trató de una broma de su representante, pues sabía que la estaban grabando.

“Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan. Sospechosamente días atrás me querían contactar para hacer una entrevista. No puedo declarar por el momento y menos lo haría para ese programa”, expresó en su texto.

Además, lamentó que Magaly Medina la calificara de ‘bataclana’ durante su programa y señaló que no iba a responderle. “Batacalana como me llamaron, mejor no sigo opinando. Me ahorro mis comentarios para cuando pueda declarar”.

Jossmery Toledo solicitó su pase a retiro de la Policía Nacional del Perú. (PNP)

PROCESO DISCIPLINARIO

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo compartió un video en el que se suma a un popular reto viral. En las imágenes, ella luce el uniforme de policía para luego ‘cambiar’ como por arte de magia a un sensual atuendo con el que resalta su figura.

El video que ya supera las 200 mil reproducciones, dividió a sus seguidores de Instagram. Algunos se mostraron en contra de lo hecho por la policía mientras que otros, resaltan la belleza de la joven.

"Lamentablemente los enemigos de los policías son otros policías. No entiendo porque la gente es tan envidiosa. No quieren que uno se supere”, escribió Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram a modo de protesta por el llamado de atención que recibió de la PNP.

Video de policía Jossmery Toledo (TROME)