Jossmery Toledo: “Tengo suerte para el trabajo, pero no para el amor” ‘Tombita’ recibió el nuevo año en Máncora dejando atrás a quienes no valoraron su cariño, pero no descarta enamorarse de otro futbolista en el futuro. Dice que ya no es la chibola celosa que hasta revisaba el teléfono de su pareja y ahora se enfocará en estudiar una maestría.