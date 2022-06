La integrante de ‘Esto es guerra’, Jossmery Toledo contó a sus más de 1.3 millones de seguidores en Instagram que sufrió un accidente al reventar una botella de champagne por lo que terminó con puntos en la ceja derecha.

Toledo contó que fue invitada para ser madrina de la apertura de un local en Miraflores el último sábado 18 de junio. Todo estaba bien hasta que un mal movimiento hizo que sufriera daño en el ojo derecho.

La joven, de 29 años, no le quedó más que dirigirse de inmediato a la clínica, donde la auxiliaron y le colocaron puntos en la ceja y contó que su amiga, quien la invitó a la inauguración, se impresionó por el accidente. “Ella está llorando por mí”, dijo.

“Salpicó hacia mis cejas y no al ojo. Me hicieron unos puntos. Menos mal que no pasó a mayores”, sostuvo con alivio. Tras pasar las horas su piel estaba cambiando de color. “Ya se me está poniendo morado. Seguro el día de mañana no podré abrir (el ojo)”, indicó.

“Siempre tener buena actitud a pesar de no tener buenos momentos. Siempre saco lo mejor de todas las cosas y estoy agradecida de no haber perdido el ojo”, contó tranquila y relajada mientras manejada su auto.

Jossmery Toledo sufre accidente

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza celebra el Día del Padre con Nilver Huarac

Janet Barboza celebra el Día del Padre con Nilver Huarac