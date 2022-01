INAUDITO. Jossmery Toledo se presentó esta mañana en el programa de ‘Mujeres al Mando’ y fue interrogada por las conductoras sobre si tiene pensado postular a la Alcaldía de San Juan de Lurigancho, distrito donde reside desde que nació.

La expolicía reveló que algunos partidos políticos le han ofrecido postular como regidora y hasta como alcaldesa de SJL, sin embargo, aseguró que aún no ha aceptado. Precisó que todavía la está pensando.

“Sí, he tenido propuestas para regidora también. Todavía estoy pensando, así que tengo que analizar varias cosas porque no me quiero manchar”, dijo la modelo.

Pese a no tener claro su futuro en la política, Jossmery Toledo confesó que sí le gustaría llegar al poder, pero con una preparación previa.

LOS DESEOS DE JOSSMERY TOLEDO PARA SJL

Meses atrás, Jossmery Toledo confesó que sí quiere convertirse en la alcaldesa de San Juan de Lurigancho porque ha vivido toda su vida en dicho distrito y quiere mejorarlo.

“Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, dijo.