El nombre de Jossmery Toledo sonó fuerte la semana pasada luego que se revelara que la voz de la exchica reality cambió notablemente tras usar la popular ‘pichitaca’ como parte de su preparación para convertirse en fisicoculturista. El programa de Magaly Medina echó a la expolicía y evidenció su grave tono actual.

Según comentó para Magaly Tv La Firme, se viene preparando por meses para competir profesionalmente, por lo que su voz se agravó. Por su parte, su preparadora física, Isabel Carmelo, explicó que estos efectos secundarios son esperables luego de usar el fármaco Winstrol.

QUÉ OTROS CHICOS REALITY USARON ANABÓLICOS

Al igual que Jossmery Toledo, otros artistas se van visto vinculados con el uso de los anabólicos. Tal es el caso de Fabio Agostini, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi, Miguel Arce, Antonio Pavón, Michelle Soifer, Giannina Luján, Christian Domínguez, Greg Michel, Sebastián Lizarzaburu, Ximena Hoyos y Mónica Sánchez.

“Hice un ciclo de este tratamiento cuando estaba en un programa de competencia, para llegar a tener una perfección en el cuerpo con los músculos, y un mayor rendimiento”, confesó hace unos años el torero español y ex de Sheyla Rojas.

Por su parte, Miguel Arce admitió que usó anabólicos unas tres veces en su carrera. “Lo hice porque tenía un casting en México y tenía dos meses para llegar a mi estado perfecto. No es que te inyectes, te vas a dormir y amaneces enorme, tienes que darle mucho al entrenamiento, a la dieta”, acotó el actor.

Michelle Soifer fue otra de las figuras de Chollywood vinculadas a la pichicata. En 2015, Magaly Medina sacó un informe con las opiniones de algunos especialistas, que deslizaron que la cantante usaba esos fármacos y por ello le había cambiado la voz. En ese momento, el ‘Sol’ salió a aclarar el asunto y aseguró que no consumía ninguna droga.

Mónica Sánchez también estuvo inmersa en la polémica por los anabólicos. Hace algunos años, se rumoreaba que la actriz consumía estas sustancias, por lo que la voz de Charito, su personaje en ‘Al fondo hay sitio’, se había agravado. La artista salió al frente y reveló que el cambio en su tono se debió a una faringitis.

Giannina Luján también aceptó haber usado ‘pichicata’, pero en dosis muy mínimas, que no alteraron su voz. “Jamás me ha generado algún problema, pues fue con control medico y cada tres meses llevo control médico. Yo me he colocado clembuterol, que es un broncodilatador para oxigenar mejor, cosas muy pequeñas, que prácticamente no es nada”, refirió.

BONUS TRACK

El nadador Mauricio Fiol se quedó sin participar en los Juegos Panamericanos en 2019, luego de dar positivo al consumo de anabólicos.

¿QUÉ ES EL ESTANOZOLOL?

El estanozolol, también conocido comercialmente como Winstrol, es un esteroide anabólico que se deriva de la testosterona, una hormona sexual masculina que sirve para construir más rápido la musculatura y quemar el exceso de grasa. Tiene como efecto secundario, las conductas agresivas y depresión.

Además, según los especialistas, esta alteración de la grasa en la piel, para las mujeres, puede causar acné, ovario poliquístico y problemas vasculares y en el hígado. Con respecto a la voz, asegura que de dejarse de usar el medicamento puede volver a afinarse, pero no regresará al mismo timbre original.

