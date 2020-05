Jossmery Toledo nuevamente estaría en el ojo de la tormenta por un viaje relámpago que realizó a México antes de la cuarentena y por una invitación, al parecer, de un integrante de la selección peruana. El programa de Magaly Medina presentará esta noche un informe en el que daría a conocer quién sería el futbolista que habría llevado hasta tierras charras a la ex integrante de la Policía Nacional.

Jossmery Toledo, quien saltó a la fama por un video de Tik-Tok y luego por protagonizar varios ampays en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ con el futbolista ‘Zancudito’ Olivares, el primero saliendo de un hotel y otros dos cuando salieron a pasear con otro grupo de amigos.

Sin embargo, tal parece que el romance no llegó a buen puerto, ya que en un vivo de Instagram Jossmery pidió que no me pregunten más por el ‘mosquito’ debido a que lo tiene bloqueado desde hace tiempo y explicó que las cosas no funcionaron con el futbolista porque era muy chibolo.

Jossmery Toledo no se ha pronunciado hasta el momento en sus redes sociales, donde publica fotos y videos de su rutina de ejercicios y hasta ha publicado imágenes luciendo su bien trabajada figura en bikini.

Jossmery Toledo habría viajado a México por invitación de un jugador de la selección peruana