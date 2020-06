Jossmery Toledo sufrió un grave atentado a su intimidad al viralizarse unos videos íntimos que la expolicía se había grabado junto a su expareja , un colega de la misma institución, y al que culpó directamente de compartir este material con otras personas . La joven no dudó en expresarse en sus redes sociales e indicar que se siente “vulnerada y hasta humillada”, por lo que pidió a sus seguidores a no seguir propalando sus videos y fotos.

“Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, manifestó

Toledo indicó que “no me arrepiento, no tengo de qué”, pues “todas las personas tienen a vivir su sexualidad como mejor les plazca, lo que está mal es traicionar la confianza de alguien, sobre todo su se supone que esa persona es especial para ti”.

“Lo que está mal es difundir este material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”, agregó la exoficial de la Policía Nacional, de quien no se descarta tome acciones legales en contra de la persona que propaló este material íntimo.

Mensajes de Jossmery Toledo en Instagram.

“No soy culpable de nada, pero es inevitable sentirme triste, vulnerada y hasta humillada”, indicó.

Asimismo, Jossmery Toledo pidió a sus seguidores hacer lo correcto y no seguir compartiendo. “No puedes quejarte de que las cosas están mal en la sociedad su tu también eres parte del problema”.

“Esto no me derrumbará, seguiré con mi rutina de ejercicios, seguiré siendo yo misma, este problema me hará más fuerte como muchos que he tenido. Los quiero mucho y gracias nuevamente por su apoyo”