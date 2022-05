La modelo Jossmery Toledo si que cambió su vida luego de pasar al retiro de la Policía Nacional del Perú, pues se le ha visto viajando en los últimos meses a diferentes partes del mundo.

Jossmery Toledo fue vinculada sentimentalmente con diversos jugadores de fútbol, el último rumor fue con el futbolista ecuatoriano Piero Hincapié luego de que salieran unas imágenes de la peruana en la casa del futbolista del Bayern Leverkusen.

Pero, los intereses de la influencer peruana no son recientes, ya que el año pasado ella se operó de los senos y confesó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Amor y fuego, que no estaba enfocada en los futbolistas peruanos sino en los del extranjero.

“Mis intereses no son con un futbolista, de repente, peruano. Me gustaría irme por Italia, por España ”, señaló en aquel entonces.

Incluso, Jossmery Toledo dio más detalles de cómo ella se relaciona con futbolistas extranjeros, revelando que ella no los sigue a través de Instagram. Incluso, la expolicía le hizo ‘fuchi’ a Jefferson Farfán, argumentando que está muy manoseado.

“No solo me enfoco en el futbol peruano, cuando me vaya a Europa se van a enterar. Mis intereses son fuera del Perú. ¿Farfán? Ya no, ya está muy voceado y manoseado. Me gustaría irme pronto por España o Italia, el que me gusta es soltero”, confesó.

“Yo soy más viva que ustedes, no sigo en redes. Pronto voy a viajar, eso sí, siempre viajo con la mía para no someterme a nadie que me diga que tengo que estar a su lado”, agregó.

