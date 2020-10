Evelyn Vela aseguró que Jossmery Toledo haría ‘bonita pareja’ con Jefferson Farfán , tras los rumores de que tendrían un acercamiento. Calificó a la ‘Tombita’ como una chica guapa y mucho mejor que Yahaira , pero siempre espera que haya amor en una relación.

Además, señala que el seleccionado nacional es una persona soltera y puede conocer a diversas chicas antes de volver a enamorarse.

Recordemos que hace unos días, Rodrigo González comentó que existiría una relación amical entre Jefferson y Jossmery. Sin embargo, la expolicía negó conocerlo, pero aseguró que el futbolista ‘tiene buenas piernas’.

Evelyn, se dice que Jefferson estaría interesado en Jossmery Toledo, ¿qué opinas?

No tengo idea (de los rumores), pero si es así, él es un hombre soltero y está en su derecho de cortejar a una chica simpática y guapa como ella.

¿Crees que harían una bonita pareja?

Ellos son los que tienen que sentirse bien, nosotros no. Pero sí se verían lindos. No importa lo que el resto pueda opinar. Mientras exista verdadero amor, al resto no debe de importarles, solo así crece una relación.

Entre Jossmery y Yahaira (Plasencia), ¿mejor estaría con Jossmery?

Lógico. Pero finalmente es él quien tiene que escoger con quién quiere estar.

¿Y a ti cómo te va con tu novio (Valery Burga)?

Súper bien, me siento muy feliz.

Cuando él tenga que regresar a Estados Unidos, ¿viajarás a visitarlo?

Después de casarnos viviré con él allá, pero estaré viniendo a cada rato por mis hijos.

Jossmery Toledo se presentó en el Wasap de JB. (Latina)