Jota Benz: “Angie y yo tenemos en común que nos encanta comer”

Este domingo a las 7 de la noche, Jota Benz, junto a su hermano Gino Assereto, se enfrentan a Angie Arizaga y a su hermana Evelyn, en Mi mamá cocina mejor que la tuya. En esta guerra de hermanos en la cocina, todo queda en familia.

Este domingo, Jota te veremos en Mi mamá cocina, ¿cómo la pasaste?

La pasamos muy bien, me sentí muy bien de ser parte del programa y de su buena onda. Yo sé cocinar, Gino, también, mi mamá siempre nos enseñó a saber desenvolvernos en lo que sea. En la cocina sí me defiendo y lo que no sé, lo busco, hoy por hoy, todo está en Internet.

¿Qué tal la dupla con Gino en la cocina?

La dupla con Gino en la cocina es muy buena, esto es algo que ya hemos vivido antes, ya hemos convivido, ya hemos pasado la mayoría de nuestras vidas juntos, y fue bonito recordar momentos así.

¿Qué significa tu hermano para ti?

Gino para mí significa mi hermano mayor, mi hermano menor, mi papá, mi hijo, él significa absolutamente todo. Siempre nos hemos dado la mano, en las buenas y en las malas, y eso nunca va a cambiar.

¿Qué tal las chicas en la cocina?

Las chicas en la cocina me dejaron mucho qué desear, no le atinaron a nada, demostraron la realidad, demostraron que no hacen ni deshacen en la cocina.

¿Engríes a Angie por el estómago?

Angie y yo tenemos en común que nos encanta comer, que nos encanta probar nuevas cosas, siempre estamos buscando nuevos lugares a dónde ir, a veces buscamos cosas en Internet para ver si podemos prepararlas en la casa. Yo trato de engreírla tanto como ella me engríe a mí.

Cambiando de tema, por estos días Angie y tú se ven más enamorados que nunca...

Mucha gente no sabe, pero hemos pasado por bastante, somos de los que menos exponen las cosas en televisión, pero nos ha tocado vivir bastante, pero ella ha sabido entenderme como yo la he sabido entender a ella.

Angie declaró que eres lo mejor que ha llegado a su vida, ¿qué opinas de esto?

Siento que llegué en un momento perfecto a su vida y ella también, a la mía. Siempre conversamos de este tema y nos emocionamos bastante cuando hablamos de esto porque no ha sido fácil, pero todo ha valido la pena.

