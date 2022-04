El domingo 17 de abril se llevará a cabo la final de “En esta cocina... Mando yo”, donde Jota Benz es finalista junto a su novia Angie Arizaga.

A puertas de esta gran final, el integrante de “Esto es guerra” contará con su madre, Laura Carpena, como parte de su refuerzo para así vencer a sus contrincantes Rafael Cardozo y ‘Cachaza’.

“Me encantó tener a mi mamá como refuerzo, me gustó tenerla conmigo, ayudándome, me gusta cuando ella está en Perú porque tengo a toda mi familia reunida”, comentó Benz.

Además, el cantante indicó que él se defiende en la cocina por las lecciones de su madre: “Yo sé cocinar porque mi mamá me enseñó desde pequeño, ella siempre me motivó a saber desenvolverme en lo que sea”.

También, durante la grabación del programa, Jota reveló: “Angie y mi mamá son las dos mujeres de mi vida... Ahora ya no recibo chancletazos, recibo ‘ya vas a ver en la casa’, antes me lo decía mi mamá, ahora me lo dice Angie, ¡hay cosas que nunca cambian!”.

Angie Arizaga es como una hija para la familia de Jota Benz

Sobre la relación de Jota y Angie, Laura Carpena declaró: “Angie es de la familia, es una hija más, yo les digo, ‘¿el nieto para cuándo?’”.

Además, sobre los rumores de que Jota podría ser “pisado”, como señala el conductor de “En esta cocina... Mando yo”, Yaco Eskenazi, ella dijo: “Cuando existe una relación y hay mucha comunicación, no existe el ‘pisado’, ellos se entienden de mil maravillas y cuando un hombre hace lo que la mujer quiere no es que sea pisado, es que la respeta”. Frente a esto, Jota opinó: “Exacto, el hombre debe ser respetuoso, lo que uno quiere es que su pareja se sienta feliz, se sienta bien”. Por su parte, Angie Arizaga comentó: “Laurita es un amor de persona, y ella sabe que su hijo no es pisado, que yo lo trato con cariño”.

