El nuevo exponente del género urbano en el Perú, Jota Benz está más que feliz con la relación que han formado con la modelo e influencer Angie Arizaga, por eso dijo de forma tajante que no cree en los malos vaticinios sobre su futuro al lado de ella.

“Por suerte no creo en eso. Cada uno elige su camino. Soy fiel creyente de lo que uno quiere y uno logra. Yo con Angie tengo una relación superbonita, me llevo muy bien con ella y lo que pueda opinar alguien de ti, no quiero ser malcriado, pero me va y me viene. Si hacemos las cosas bien no hay problema”, aseguró Jota Benz.

Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos donde sorprendió al contar que le gustaría tener seis hijos con Angie Arizaga. El cantante desea en el futuro tener una familia grande, pero primero quiere consolidar su carrera musical.

“Si Dios quiere que mañana sea padre, seré el mejor padre del mundo, no tengo problema alguno. Si yo voy a planear tener un hijo me gustaría estar realizado primero, tener estabilidad y darle absolutamente todo. Me gustaría tener dos o tres y si me va bien cinco o seis”, reveló Jota.

“Si me va superbien, a mí me gustaría tener una familia supergrande, qué bonito pensar en despertarte y tener a los pequeñines corriendo por todos lados y si puedes darle una vida linda no solo yo estaría feliz sino también mi madre que se muere por volver a ser abuela. Eso sería lo máximo”, añadió.

Jota Benz acaba de lanzar el tema ‘Conciencia’ que ya está en la plataforma de YouTube con cerca de 20 mil reproducciones. Además, señaló que aún no sabe si regresará al reality ‘Esto es guerra’.