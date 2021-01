El influencer y exponente del género urbano, Jota Benz aseguró que no piensa perder ni dañar la relación que han creado con la modelo Angie Arizaga en la que existe amistad, amor y confianza.

“La base de cualquier vínculo fuerte es la amistad, confianza y respeto. Es lo que más tenemos (con Angie) y lo que siempre rescatamos. Nosotros la tuvimos clara siempre porque vimos que se formaba algo bonito. Lo que más me gusta de la relación con Angie es que, al margen de todo, somos muy buenos amigos” señaló Jota Benz.

Luego de que algunos videntes aseguraran que es posible que el próximo año Angie quede embaraza o que la relación termine, el compositor precisó:

“Escuché sobre esas cosas, pero yo no las creo (risas). Cada uno escribe su propio destino con las decisiones que toma. Como lo dije, mientras vivamos como estamos tengo en claro la gran persona que es ella. Voy a cuidar lo que tengo, no pienso perderlo ni dañarlo por nada del mundo”, aseveró el artista.

Para el compositor, la privacidad es uno de los pilares sobre los que maneja su vida con Arizaga. De esta forma, el cantautor explica que cuidan su relación.

“Nunca vimos excesos de posteos (en redes sociales) u cosas forzadas. Siempre tuvimos en claro que las cosas se tenían que dar de forma natural. A partir de eso se empezó a decir que era mentira (la relación), pero nada. Nosotros vamos a nuestro ritmo y cuidándonos siempre. Tenemos privacidad y ella sabe lo que yo pienso”, sentenció.

Jota Benz lanza nuevo tema musical ‘Conciencia’

Jota Benz inició el año con buen pie, lanzó el tema ‘Conciencia’ con el que invita a sus seguidores a reflexionar sobre lo vivido en el 2020 y aprender a apreciar todo a nuestro alrededor.

“Este tema yo lo escribí cuando recién empezaba la cuarentena, aproveché en sacarlo ahora que estoy más libre. Como seres humanos, siempre nos tiene que pasar algo para recién apreciar lo que tenemos. Fue así que me di cuenta de que no le prestaba atención, quizá, a mis padres, no estaba muy pendientes de mi sobrina. Es como que vivía en una burbuja, sin ver lo más importante”, señaló Jota Benz.

“Mi idea era reflexionar sobre eso (‘Conciencia’). Lo que nos enseñó el 2020 fue a no planear tanto la vida, porque las cosas pueden cambiar mucho. Tampoco hay que dejar todo para mañana, que es algo que digo dentro de la canción”, añadió quien no descarta que Angie Arizaga pueda aparecer en uno de sus videoclips.