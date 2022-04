¡SE PASÓ! Angie Arizaga intentó tomarle una foto a su postre para subirlo a sus redes sociales; sin embargo, su pareja decidió arruinarlo todo y destrozar su pastel con helado, dejando en shock a la modelo.

Además, no contento con eso, Jota Benz se mandó con tremenda lisura y le afirmó que a “nadie” le interesa saber qué come.

“No le estés tomando fotos a tu huevada que nadie te está preguntando, nadie quiere saber si comes bien o comes mal”, expresó. A pesar de lo dicho, Angie Arizaga no emitió ninguna palabra y se limitó a ver chico reality con cara de molesta.

Jota Benz sorprende al destrozar postre de Angie Arizaga

Madre de Jota Benz realiza sorpresivo pedido a Angie Arizaga: “Quiero tres nietos”

Hace unas semanas, Laura Cerpena, madre de Jota Benz, apareció en el programa ‘En boca de todos’ y se mandó un sorpresivo pedido para su hijo y su pareja Angie Ariaga.

“Oye Jota. ¿El nieto para cuándo? Quiero dos varones y una mujercita”, exclamó la ex deportista.

Ante ello, la respuesta de su hijo no se hizo esperar e indicó que le encantaría tener una “princesita”.

