Un poco afectada. La joven que se convirtió en viral por menospreciar la pandemia del Coronavirus e irse de fiesta, realizó un video para hablar sobre cómo le afectaban las críticas a sus dichos.

Al respecto, la joven indicó que asume que cometió un error y que su respuesta estuvo de más. “No me imaginé que iba a salir en diarios, en memes, en stickers, en Tik Toks, yo asumo que se prestan para la broma más no para los insultos y amenazas que estoy recibiendo, esto sigue, no para. Solamente les pido que no se sumen al odio, a los insultos (...) entiendo que una cosa son las bromas y otra muy distinta las agresiones, gracias por escuchar”, indicó.

La joven se volvió viral en Facebook y Twitter luego de ser abordada por las cámaras de Magaly Medina en una conocida discoteca de Miraflores en plena crisis por la expansión del coronavirus en Perú, que en ese momento había infectado a 39 personas en el país. Su respuesta ante la preocupación general dio mucho qué hablar.

Como se recuerda, el reportero de la Urraca se acercó a la joven antes de que esta haga su ingreso a local nocturno. “¿No hay ningún problema el día de hoy para salir a juerguear”, le pregunta. “No para nada...”, le contesta la jovencita muy risueña. “El coronavirus ya llegó acá al Peru”, le replica el reportero. “Obviamente pero a nosotros nunca ah”, le contesta contenta. “El presidente ha dicho que hay que tener mucho cuidado...”, le replica. “No, por eso, la despedida es hoy”, responde. “El presidente ha pedido que el aforo en los locales no supere las 300 personas”. le vuelve a consultar el reportero de la ‘Urraca’.“Claro, acá son 290 creo, nada más”, dice la joven. “¿Todo fluye con normalidad entonces?”, le pregunta. “Obvioooo”, contesta antes de ingresar a la discoteca.

BUENO, me enviaron un link en donde estaba la disculpa de la chica: https://t.co/1uhHQY8e65 pic.twitter.com/KNQBXU21WP — Influencer del Centro (@lachatape) March 18, 2020





Sale a juerguear a discoteca miraflorina y le preguntan si no está preocupada por el coronavirus

