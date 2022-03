El conductor Juan Carlos Orderique afirmó que confía en un triunfo de la selección peruana el próximo jueves ante Uruguay en Montevideo, por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar. Además, cuenta que mantiene comunicación con varios seleccionados y están muy motivados para volver a regalarnos una alegría.

“Tengo el presentimiento de que el próximo jueves la selección nos regalará otra gran alegría y será con un triunfo. Hay que recordar que ya hemos ganado por Eliminatorias en Montevideo y hecho buenos partidos. Todos nos acordamos del Centenariazo cuando en 81 ganamos con los goles de Uribe y La Rosa. Luego, en el 2004 también vencimos a los celestes con goles de Solano, Pizarro y Jefferson Farfán”, enfatiza Juan Carlos Orderique.

Además, cuenta que hay buen ánimo entre los futbolistas pues mantiene comunicación con varios de ellos. “Los muchachos están muy concentrados y motivados para sacar un resultado positivo y saldrán a jugar con mucha inteligencia. Lo ideal es ganar, pero empatar nos mantiene con chances intactas para clasificar al Mundial en la última fecha”, señaló el conductor de televisión.

Asimismo, detalló que actualmente se mantiene en la conducción del programa ‘Eemprendedor ponte las pilas’, y espera poder recibir pronto luz verde para que salga su programa deportivo donde regresaría con ‘La Previa’ y el contacto con el público.

QUIERE SER COMO CHABELO

El conductor Juan Carlos Orderique comentó que le gustaría tener un programa infantil, pues la televisión carece de un espacio dedicado al entretenimiento de los niños. Recordó que él formó parte del elenco de Yola Polastri y le gustaría darle una sana diversión a los pequeños de casa.

“Yo he sido parte del elenco de Yola Polastri y he aprendido mucho a su lado, por eso, me gustaría más adelante poder hacer un programa infantil donde los niños puedan desarrollarse en el canto, la actuación... cosas que hoy en día no hay, y bueno, quizás sería un nuevo ‘Chabelo’, ja, ja, ja”, señaló Juan Carlos Orderique.

Asimismo, espera que el próximo año tenga luz verde para regresar con ‘La previa’, que es un formato querido por el público. “Por ahora sigo con ‘Emprendedores ponte las pilas’, donde hemos formado un lindo grupo y nos está yendo bien. Espero seguir ahí el próximo año mientras que se concreta la salida de mi programa, que estará siempre ligado al fútbol y teniendo contacto directo con el público, así que no me desespero. Por el momento, estoy divirtiéndome con ‘Extasiados’ que se emiten todos los jueves en la web de Trome”, detalló el conductor de televisión.