El conductor Juan Carlos Orderique comentó que espera solo la luz verde para salir al aire con su nuevo programa en América Televisión y que estará más enfocado al fútbol. Además, cuenta que ha recibido la propuesta para realizar un unipersonal donde pueda contar algunas anécdotas y experiencias de su vida en la televisión.

“Se puede decir que todo está listo pero espero la confirmación final del canal y que pueda salir al aire el nuevo programa. Por ahora sigo colaborando con América en el programa ‘Emprendedor ponte las pilas’ donde me divierto mucho los fines de semana”, detalla Juan Carlos Orderique.

En esta nueva etapa, agrega, que estará más ligado al fútbol. “Tengo buena relación con muchos futbolistas peruanos que están en el extranjero y son figuras en sus equipos y queremos mostrarlos en otra faceta, y claro, teniendo siempre la idea de hacer un programa de entretenimiento familiar”, señaló el conductor.

Por otro lado, comentó que no descarta la idea de realizar un unipersonal donde pueda contar algunas anécdotas y experiencias de su vida en la televisión. “Me han propuesto poder hacer algo similar, yo siempre he tenido en mi mente esa idea y vamos a ver qué pasa. Creo que en estos años tengo muchas experiencias y anécdotas por contar”, señaló.

ESTUVO JUNTO A GISELA

Hace unas semanas, el conductor de televisión, Juan Carlos Orderique sorprendió a sus seguidores al aparecer al lado de Gisela Valcárcel como coanimador del programa ‘El Artista del Año’ este último sábado. El comunicador señaló que estar al lado de la madre de Ethel Pozo es un sueño cumplido.

Así lo dijo Juan Carlos Orderique a la prensa tras su primera presentación como co-animador. Además, recordó que tanto Gisela Valcárcel como él han regresado a la pantalla chica tras más de un año de ausencia.

“Trabajar al lado de Gisela puede ser, para muchos y me incluyo, un sueño cumplido. Es una persona con una trayectoria alucinante, impresionante en la televisión y que sigue vigente e imponente. Creo que trabajar a su lado es un paso importante para lo que vengo haciendo”, manifestó Juan Carlos Orderique.

“Siempre estuve relacionado con la gente en la calle, pero debido a esta situación de la pandemia no se puede. Entonces como coincidencia Gisela y yo no tuvimos programa todo el año pasado. Volver junto a ella me emociona, me entusiasma y lo tomo como reto profesional. A pesar de que la cosa es divertirnos y pasarla bien también hay una responsabilidad con mucha gente”, agrego el comunicador.