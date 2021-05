Juan Carlos Orderique reveló que está enamorado, sin embargo aún no ha formalizado la relación, pero el ‘partner’ de Gisela Valcárcel fue categórico al señalar que en un futuro le gustaría casarse, formar su familia y tener hijos.

¿Estás enamorado?, ¿tienes pareja?

Sí, estoy enamorado de una persona, pero no ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Claro que me gustaría casarme y tener mis hijos, que es lo que más anhelo.

¿Cuánto tiempo de relación llevan?

No hay relación. Estoy enamorado de ella y ella de mí, no hemos formalizado todavía.

¿Eres difícil de conquistar?, ¿Cómo tiene que ser esa persona?

Soy simple de conquistar, me gustaría que sea cariñosa, que sepa escucharme, buena onda, que tenga el carácter como el mío, sé que eso es difícil, pero al menos que no tenga mal carácter.

Cambiando de tema, ¿te animarías a cantar en ‘El artista del año’?

No me han dicho nada, pero yo me mando con todo a cantar, asumo el reto. Hay que afrontar algunos desafíos en la vida y siempre reír.

¿Siempre se te ve sonriente, los momentos difíciles no te han pasado factura?

Sí, claro. Vengo de pasar momentos duros y tristes hace un año y medio nada más con la muerte de mi hermano y cuñada, también con el fallecimiento de mi mamá, pero siempre hay que intentar tener el corazón contento para asumir las cosas de la mejor manera. Lo que pasa, son lecciones que te da la vida y hay que aprender a asumirlas para seguir adelante y, en honor a ellos y a su memoria intentar ser mejor para seguir cuidando de los que quedan aquí.

¿Cómo te fue en México?

Muy bien, entrevisté a Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, también al profesor Juan Reynoso y todo muy bien. Esa es la proyección de lo que haré para adelante en mis redes sociales como para el proyecto que tenemos con América Televisión, aún no tenemos fecha de lanzamiento por este tema de la pandemia, pero espero que en algún pronto se dé luz verde para estar al aire.

SUEÑO CUMPLIDO

Por otro lado, Juan Carlos Orderique se refirió a su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

”Trabajar al lado de Gisela puede ser, para muchos y me incluyo, un sueño cumplido. Es una persona con una trayectoria alucinante, impresionante en la televisión y que sigue vigente e imponente. Creo que trabajar a su lado es un paso importante para lo que vengo haciendo. Volver junto a la ‘reina’ me emociona, me entusiasma y lo tomo como reto profesional. A pesar de que la cosa es divertirnos y pasarla bien también hay una responsabilidad con mucha gente”, manifestó Juan Carlos Orderique.