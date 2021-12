Juan Carlos Orderique comentó que sigue firme en América Televisión, pues permanecerá en la conducción del programa ‘Emprendedor ponte las pilas’ en el 2022. Además, cuenta que seguirá ligado al futbol pues espera que se reinicie el torneo nacional y las Eliminatorias, para poder seguir haciendo ‘La Previa’ a su estilo.

“Me siento muy cómodo en el programa ‘Emprendedor ponte las pilas’, hay buena química con todos los compañeros y seguiré el próximo año con ellos. El programa se ha consolidado y ha crecido mucho, pues estamos dando una ventana grande a muchos negocios”, enfatizó Juan Carlos Orderique.

Además, detalla que su proyecto ligado al fútbol se encuentra en stand bye, pero espera que al reinicio del torneo nacional y las Eliminatorias pueda volver con ‘La Previa’, que tanto le gusta al público.

“A mí me gustaría regresar con el programa ligado al fútbol, con ‘La Previa’ y realizar algunas entrevistas a los jugadores de la selección, pero por la pandemia se ha postergado y lo entiendo porque hay que tener contacto directo con el público. Espero que el próximo año volvamos para seguir el buen desempeño de la selección que pelea la clasificación al Mundial”, añadió.

SUEÑA CON PROGRAMA INFANTIL

Hace unos días, el conductor Juan Carlos Orderique comentó que le gustaría tener un programa infantil, pues la televisión carece de un espacio dedicado al entretenimiento de los niños. Recordó que él formó parte del elenco de Yola Polastri y le gustaría darle una sana diversión a los pequeños de casa.

“Yo he sido parte del elenco de Yola Polastri y he aprendido mucho a su lado, por eso, me gustaría más adelante poder hacer un programa infantil donde los niños puedan desarrollarse en el canto, la actuación... cosas que hoy en día no hay, y bueno, quizás sería un nuevo ‘Chabelo’, ja, ja, ja”, señaló Juan Carlos Orderique.

Asimismo, espera que el próximo año tenga luz verde para regresar con ‘La previa’, que es un formato querido por el público. “Por ahora sigo con ‘Emprendedores ponte las pilas’, donde hemos formado un lindo grupo y nos está yendo bien. Espero seguir ahí el próximo año mientras que se concreta la salida de mi programa, que estará siempre ligado al fútbol y teniendo contacto directo con el público, así que no me desespero. Por el momento, estoy divirtiéndome con ‘Extasiados’ que se emiten todos los jueves en la web de Trome”, detalló el conductor de televisión.