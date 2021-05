El conductor Juan Carlos Orderique contó que el futbolista Yoshimar Yotún cumplió la promesa que le hizo, pues viaja a México invitado por el mundialista para poder ver la final del torneo azteca que jugará el Cruz Azul ante el Santos Laguna.

“Mañana viernes (hoy) viajo muy temprano a México invitado por Yoshimar Yotún, a quien hace unas semanas le hice una nota después de sus entrenamientos y me prometió invitarme al país azteca si es que el Cruz Azu llegaba a la final del campeonato. Hace unos días se puso en contacto conmigo y me sorprendió al decirme que tenía todo listo para que pueda viajar y estar el domingo en el estadio Azteca alentando por él y Juan Reynoso, quien es el técnico del equipo”, comentó el conductor de ‘Sí va a salir’.

Yoshimar es un hombre de palabra...

Totalmente. Cuando estuve en México él propuso la invitación debido a la buena vibra que le estaba deseando en el torneo mexicano, y me sorprendió cuando me llamó para decirme que aliste mis maletas. Por eso, después colgué en mis redes sociales el video donde hace esa precisión.

Aprovecharás para realizar algunas entrevistas...

De hecho, espero ver la consagración y la celebración del título del Cruz Azul y poder recoger todas las incidencias para que puedan ser transmitidas en América Televisión, como ha sido anteriormente. Además, espero realizar algunas entrevistas con alguno de los actores de la serie ¿'Quién mató a Sara?’; así como poder ir unos días a Acapulco donde también espero concretar algunas entrevistas.

¿Y cubrirás el partido de las eliminatorias de la selección?

Eso ya está cerrado, llegó a Lima y con las mismas iré a Ecuador para el partido que tiene Perú como visita en Guayaquil. Luego, hay que seguir esperando lo que determine la Conmebol respecto a la sede de la Copa América, tras la renuncia de Colombia, y saber a dónde tendremos que viajar.

SUEÑO CUMPLIDO

Por otro lado, Juan Carlos Orderique se refirió a su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

“Trabajar al lado de Gisela puede ser, para muchos y me incluyo, un sueño cumplido. Es una persona con una trayectoria alucinante, impresionante en la televisión y que sigue vigente e imponente. Creo que trabajar a su lado es un paso importante para lo que vengo haciendo. Volver junto a la ‘reina’ me emociona, me entusiasma y lo tomo como reto profesional. A pesar de que la cosa es divertirnos y pasarla bien también hay una responsabilidad con mucha gente”, manifestó Juan Carlos Orderique.

