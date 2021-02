Juan Carlos Orderique toma con humor que en redes hayan creado memes comparándolo con Alán Castillo, más conocido como ‘Robotín’.

“Es una linda comparación y lo tomo con humor. Conozco a ‘Robotín’, es mi amigo, hombre talentoso, lo quiero y hemos hecho algunos shows juntos. La gente me hace memes, me dice que somos gemelos y que ahora debo hacerme un ADN para ver si somos hermanos, imagínate… (Risas) pero reconozco que sí nos parecemos un montón, no es primera vez que me lo dicen”, manifestó el periodista deportivo.

Cabe indicar que Robotín viene pasando por un duro momento al enterarse que dos de sus tres hijas no son suyas. El destape lo hizo el programa de Andrea Llora y desde ese momento, el cómico vive una pesadilla.

En ‘Mujeres al Mando’, dijo no guardar rencor contra su expareja y aseguró que ya no vive con ella, aunque va a visitar todos los días a sus hijas. Asimismo, les pidió a sus retoñas no odiar a su mamá, ya que todos cometemos errores.