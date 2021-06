El conductor de televisión Juan Carlos Orderique comentó que acaba de regresar de México, a donde viajó por invitación del futbolista Yoshimar Yotún, y viene alistando sus maletas para viajar a Ecuador y Brasil para cubrir las incidencia de los partidos de la selección nacional de fútbol, y no podría regresar a trabajar con Gisela Valcárcel en ‘El artista del año’, tras la abrupta salida de Aldo Díaz ‘Apoteósico’.

“Hoy (ayer) acabo de llegar a Lima después de estar casi una semana en México por invitación de Yoshimar Yotún, quien me prometió llevarme para la final del torneo mexicano donde su equipo el Cruz Azul salió campeón después de 23 años y he sido testigo de una enorme fiesta deportiva”, comentó Juan Carlos Orderique.

¿Había el rumor de qué podrías regresar a trabajar con Gisela en ‘El artista del año’ tras la salida de ‘Apoteósico’?

No hay nada de eso, no podría porque tengo compromisos con el canal para viajar a Ecuador para el partido que jugará la selección en Quito el próximo martes por las Eliminatorias. Y pegadito viene la Copa América que finalmente va a jugarse en Brasil y también estaré ahí acompañando al equipo y tratando de recopilar el máximo de material para América Televisión.

¿Entonces, estarás a full con el fútbol?

Sí, por fin... ya era momento de que se reiniciarán los partidos de la selección, aunque claro, aún se seguirá jugando sin público. Espero que en la Copa América la selección pueda seguir dándonos alegrías y uniéndonos. Sé que el grupo se encuentra muy unido y siempre dispuesto a entregar la última gota de sudor para alcanzar los objetivos y los triunfos para el país.

¿Cómo te fue en México?

Ha sido una experiencia espectacular porque he ingresado a un estadio después de dos años, ha sido emocionante. Además, la fecha final del torneo mexicano estaba autorizada para que pueda recibir al público y se ha vivido una fiesta fantástica donde Yoshimar Yotún y el profesor Juan Reynoso salieron campeones. Tuve la suerte de que me autorizaran el ingreso a la cancha y he compartido bonitos momentos con sus familias, ha sido una experiencia inolvidable.

Hasta le has arrancado varias carcajadas al profesor Juan Reynoso...

Estoy agradecido por su tiempo y buena disposición para poder grabar con él y bromearlo, pues siempre como jugador y ahora como entrenador se ha mostrado siempre serio, pero entramos en confianza y pude conocer un poco más de su persona. Le dije que su saludo sí va a salir y se vaciló mucho. También cuando le pregunté ¿quién mató a Sara?, que es una serie muy pegada en México y de la cual todos hablan.