El conductor de televisión, Juan Carlos Orderique comentó que viene alistando las maletas para viajar a la Copa América, que jugará Perú en Colombia, y cubrir todas las incidencias de la selección nacional que debe enfrentar a Brasil, Ecuador, Venezuela y la selección anfitriona.

“Espero que no hayan más retrasos ni postergaciones como se han venido dando en los últimos meses debido a la pandemia y que el fútbol regrese, pues muchos hinchas están esperando ver a la selección”, manifestó Orderique.

Asimismo, reveló que viene ultimando detalles del próximo programa que tendría en América y que estará ligado al fútbol. “América tiene en junio los derechos de un partido de Eliminatorias y la Copa América, así que esperamos salir con todo y darle un poco de entretenimiento al público. Estamos trabajando en el programa, pero mientras no veamos todas las luces verdes no podemos empezar. Ya no falta mucho, he esperado más de un año para regresar y tengo paciencia”, señaló.

CUMPLIÓ UN SUEÑO CON GISELA

Hace unas semanas, Orderique sorprendió a sus seguidores al aparecer al lado de Gisela Valcárcel como co-animador del programa ‘El Artista del Año’ y nos comentó que fue un sueño cumplido.

“Trabajar al lado de Gisela puede ser, para muchos y me incluyo, un sueño cumplido. Es una persona con una trayectoria alucinante, impresionante en la televisión y que sigue vigente e imponente. Creo que trabajar a su lado es un paso importante para lo que vengo haciendo”, manifestó el animador.

“Siempre estuve relacionado con la gente en la calle, pero debido a esta situación de la pandemia no se puede. Entonces como coincidencia Gisela y yo no tuvimos programa todo el año pasado. Volver junto a ella me emociona, me entusiasma y lo tomo como reto profesional. A pesar de que la cosa es divertirnos y pasarla bien también hay una responsabilidad con mucha gente”, agregó.

Orderique es consciente de que muchos peruanos han pedido a familiares y amigos debido a la pandemia del nuevo coronavirus, por eso su objetivo es llevar alegría y diversión a muchos hogares.

“Espero que mi contrato dure. Es un honor y una responsabilidad. Creo que hay mucho que aprender, es un formato nuevo, pero quiero ir acoplándome al formato del programa, sobre todo vacilarnos y de alguna manera conectar con el público. Mi principal objetivo el sábado es que ya con el tremendo show, con la experiencia de Gisela, meterme por ratitos y que la gente se divierta”, aseguró.