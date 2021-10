Juan Carlos Orderique: “Al ver tantas separaciones, tengo temor a enamorarme”

Este domingo hay una nueva edición de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, donde la dupla conformada por Juan Carlos Orderique y Víctor Hugo se enfrenta a Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola.

No obstante, el comunicador y conductor Juan Carlos Orderique hizo una pausa para hablar sobre esta experiencia y tocó un tema que tras lo ocurrido por Melissa Paredes junto a su bailarín Anthony Aranda viene siendo tocado por todos.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Me tocó cocinar con Víctor Hugo, quien es mi amigo desde hace mucho, nos conocemos desde hace más de 20 años. Soy muy malo en la cocina, pero siempre hago mi mejor intento y le pongo ganas. He aprendido varios truquitos de la cocina en mis participaciones, nunca había cortado una cebolla al estilo juliana, por ejemplo.

¿Hiciste buen equipo con Víctor Hugo?

En la cocina, Víctor Hugo tiene más experiencia que yo, por eso lo dejé ser, en vez de ayudarlo, lo estaba perjudicando.

¿Y tú sabes cocinar?

No cocino nada, mejor me quedo como reportero. Lo único que me sale bien es el pollo con verduras, además del arroz, que lo hago en la arrocera. Los platos complicados prefiero pedirlos por delivery.

¿Y qué tal son Saskia y Patricia en la cocina?

Me he enfrentado con Patricia un par de veces, siempre nos invitan juntos, los dos somos malos en la cocina. En esta ocasión a los dos nos tocó dirigir y a ellas les tocó un plato fácil, pero nosotros no nos quedamos atrás.

¿Te han conquistado por el estómago?

Me han preparado platos ricos en algún momento, pero no me han conquistado solo por el estómago, la chica tuvo otras cualidades. Y yo, está claro, no conquisto por el estómago, mi forma de conquistar es siendo yo mismo, aunque ya soy tío para estar conquistando (risas).

¿Cómo vas en el amor?

Estoy solo, a mí no se me pasó el tren, se me pasó la locomotora (risas). Estoy tranquilo, ya llegará en algún momento la persona con la que pueda entablar una relación y formar una familia.

En algún momento dijiste que querías tener hijos, ¿sigue en tus planes?

Claro, quiero tener hijos, es válido que haya personas que no quieran tenerlos, pero yo sí quiero, ya llegará el momento, todavía no me doy por vencido, pero, primero, hay que conseguir a la persona indicada.

En la farándula se viven muchas rupturas amorosas, ¿qué opinas?

Son bastantes las parejas que se están separando, la tendencia es fuerte. Al ver tantas separaciones, tengo temor a enamorarme. Para qué voy a estar con alguien, si la va a fregar o me va a fregar en el amor. Que baje la marea y agarro fuerza y me voy con todo a buscar al amor de mi vida.

TE PUEDE INTERESAR: