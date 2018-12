Juan Darthés acosó a Gianella Neyra cuando grababan telenovela en Argentina, asegura periodista | FOTOS

Luego de la denuncia de violación presentada contraJuan Darthés , por parte de Thelma Fardín , el actor decidió viajar a Brasil para evitar declarar y seguir en el ojo de la tormenta. Sin embargo, ahora se suma una nueva acusación en su contra.

Según la periodista argentina Laura Ubfal, el actor Juan Darthés "acosaba y toqueteaba " a la actriz peruana Gianella Neyra en 2004, cuando ambos compartieron roles en la telenovela “Culpable de este amor”.

Según publicó la periodista en su sitio web, para Gianella Neyra la experiencia de trabajar al lado de Darthés fue algo agobiante porque en alguna oportunidad él la tocaba bajo las sábanas en las escenas de pareja que tenían, y la besaba con una intensidad que trascendía los límites de la ficción.

Señalan que Gianella Neyra fue "acosada y toqueteada" por el actor Juan Darthés cuando ambos compartieron roles en "Culpables de este amor". (Foto: Captura de YouTube) Señalan que Gianella Neyra fue "acosada y toqueteada" por el actor Juan Darthés cuando ambos compartieron roles en "Culpables de este amor". (Foto: Captura de YouTube)

Tras estos hechos -asegura la periodista-, Gianella optó por contarle lo sucedido al director de la telenovela, Federico Palazzo, con quien estableció un código ("que reaccione tosiendo, como ahogada"), para que cuando suceda algún acto indebido, ella pudiera alertar a todos. En una oportunidad, Darthés quedó en evidencia y fue obligado a cambiar su comportamiento, señala Ubfal.

Esta nueva acusación se hace pública después que Segundo Cernadas, ex pareja de Gianella Neyra, defendiera a Darthés, con quien compartió roles en “Dulce Amor”.

“Es un tema muy delicado, cuando estuve en "Dulce amor" no vi nada. Juan es un compañero que estimo y quiero muchísimo, me parece una gran persona y tiene una familia muy linda", refirió Segundo Cernadas en conversaciones con La Once Diez/Radio.

“Si tuvo un problema con Calu (Rivera), no lo sé, nunca me lo contó ni él ni ella. Mi ex mujer, Gianella, ha trabajado de pareja con él. Jamás ha tenido ningún problema y tiene un recuerdo muy lindo, de mucho cariño de Juan”, agregó en referencia a la acusación de la actriz Calu Rivero, quien dijo que Darthés también abusó de ella durante la grabación de "Dulce amor".

La actriz Gianella Neyra no se ha referido a la publicación de la periodista Laura Ubfal. Intentamos comunicarnos con ella para obtener su versión de los hechos, pero no atendió nuestras llamadas.