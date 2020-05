OTRA VEZ LA BURRA AL TRIGO. Juan Francisco Escobar continúa difundiendo información que pondría en riesgo la salud de los peruanos. Esta vez le pidió a la gente que deje de usar mascarilla porque el coronavirus no se contagia por el aire.

Juan Francisco Escobar compartió una noticia en su cuenta oficial de Facebook. El artículo indica que la OMS precisa que el coronavirus no se contagia a través del aire y por lo tanto no es necesario el uso de mascarillas. El actor hizo un comentario sarcástico en redes sociales: “Sigan usando mascarillas.Aunque este tipo de declaraciones confundan”.

Esta no es la primera vez que Juan Francisco Escobar se las da de especialista sobre un tema en el que no es experto. Hace unas semanas indicó que la gripe común tiene más mortalidad que el terrible coronavirus.

“Qué loco que la ‘pandemia’ no llega el 13% mundial para ser pandemia no? Es con las justas el 1%. Más gente muere de gripe pero nunca paró el mundo por la misma. Como con un 1% es pandemia? El miedo no deja discernir?”, escribió Escobar en su cuenta de Twitter.

