El locutor Juan Francisco Escobar sigue siendo blanco de críticas y cuestionamientos luego de que se revelada que, a pesar de criticar y cuestionar la vacunación, había recibido las dos dosis contra el coronavirus. El también actor indico que sus motivos ‘son privados’.

Hace unos días, Juan Francisco Escobar instaba a la gente a que vayan a los locales sin su carnet de vacunación , hecho que fue duramente criticado por los usuarios dada la peligros coyuntura que afrontamos.

¿Qué tal chicos, cómo están? Primer local que me discrimina por el carnet de vacunación y yo hago lo respectivo: pides el libro de reclamaciones y luego con este documento le metes una demanda y vas a ganar, te lo aseguro, para que vengan en mancha sin carnet y ganen un poquito de plata”, recalcó.

TIENE SUS DOS DOSIS

Sin embargo, en redes sociales se descubrió qu e Juan Francisco Escobar tenía las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, pese a su reprochable discurso. En su cuenta de Twitter se pronunció al respecto.

“Es algo privado. Un delito aplaudido por (...) como tú, pero no soy funcionario público y no le debo cuentas a nadie”, escribió Juan Francisco Escobar en sus redes sociales.

CRITICABA LA PANDEMIA

Esta no es la primera vez que Juan Francisco Escobar se las da de especialista sobre un tema en el que no es experto. En el 2020, indicó que la gripe común tiene más mortalidad que el terrible coronavirus.

“Qué loco que la ‘pandemia’ no llega el 13% mundial para ser pandemia no? Es con las justas el 1%. Más gente muere de gripe pero nunca paró el mundo por la misma. Como con un 1% es pandemia? El miedo no deja discernir?”, escribió Escobar en su cuenta de Twitter.