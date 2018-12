Juan Gabriel no está muerto: Divertidos memes se burlan de la vigilia por la 'resurrección' del Divo de Juárez

Juan Gabriel no está muerto. Así lo aseguró su ex representante Joaquín Muñoz, quien mostró y viralizó una foto donde supuestamente se ve al Divo de Juárez, aunque su rostro no es distinguido a totalidad.

Pero el ex manager de Juan Gabriel no solo soltó el rumor de su falsa muerte. También anunció un 'concierto de resurrección', por lo que los fanáticos del cantante no tardaron en mostrar su entusiasmo mientras que las redes sociales se llenaron de divertidos memes.

Sin embargo, a tan solo unas horas del 'concierto de resurrección' de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz anunció que el regreso del Divo de Juárez no se dará hoy. "Yo nunca dije que el día 15, dije que a partir del 15', explicó.

Resurrección de Juan Gabriel tendrá que esperar hasta el 2019

En ese sentido, el ex representante de Juan Gabriel dijo que probablemente el inicio del tour 'Resurrección 2019', sea el día del cumpleaños del cantante.



"A lo mejor es el día 7 de enero que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios a ver si lo quieren hacer el día internacional de Juan Gabriel, porque en México no hay”, agregó Joaquín Muñoz.

Por su parte, el ex productor de Juan Gabriel, Gustavo Farias, aseguró que el divo sí murió y que las declaraciones de Joaquín Muñoz no son más que mentiras. Según el amigo personal del cantante, llegó a verlo una hora y media después de su muerte y se encontró con su manager de aquel entonces, quien le mostró una evidencia de su fallecimiento.

El productor reveló que Gilberto Andrade, representante de Juan Gabriel, le mostró su mano y tenía una mordida. Según su testimonio, habría estado tratando de abrirle la boca al cantante para resucitarlo, 'pero su mandíbula se contrajo'.