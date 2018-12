No descansa en paz. El drama entorno a la 'resurrección' deJuan Gabriel continúa y cada vez son más los seguidores que se aferran en creer que el ' Divo de Juárez' está vivo. Sobre esta teoría, muchos periodistas y personas del entorno del cantante han dado su versión.

Joaquín Muñoz, ex manager del Divo de Juárez, dice que el cantante fingió su muerte y muy pronto reaparecerá para deleitar a sus más fieles seguidores.

El periodista mexicano Jorge Carbajal también asegura que hace poco tuvo un encuentro con el cantante y que lo encontró un poco cambiado, con menos peso y algo de barba.

En medio de esta polémica, en YouTube se ha publicado imágenes sin editar de una entrevista, que parece ser una de las últimas que brindó Juan Gabriel antes de su muerte.

Juan Gabriel: Aparece 'última entrevista' en la que hace importante revelación sobre su muerte Juan Gabriel: Aparece 'última entrevista' en la que hace importante revelación sobre su muerte

El video fue grabado poco después de su presentación en Billboard, en abril del 2016. El reportero chileno Ángel Mora, estaba acompañado del camarógrafo peruano Hugo Tobi cuando abordó al cantante de 'Querida'.

"Yo no hablo de mis planes porque después Dios me los echa a perder. Siempre estando mejor de la garganta y hablar menos. Si la palabra es oro, callar es plata. Lo único que hago ahora es cantar porque me canso mucho de hablar. El que mucho habla, mucho erra, dice el dicho", se le escucha decir a Juan Gabriel.

Además, el intérprete mencionaba, aquella vez, que tenía planeada toda su gira mundial, pero no recordaba las fechas ni los países que visitaría. Juan Gabriel también confiesa que, a pesar del Internet, no utiliza aplicaciones de mensajería instantánea como el WhatsApp.

Juan Gabriel está muerto. No 'resucitará' como sigue vendiendo el mal llamado exmánager del 'Divo de Juárez', Joaquín Muñoz. (Fotos: Agencias) Juan Gabriel está muerto. No 'resucitará' como sigue vendiendo el mal llamado exmánager del 'Divo de Juárez', Joaquín Muñoz. (Fotos: Agencias)

"Gracias a que me alcanzó el internet, pueden tener acceso a absolutamente todo y, aunque yo no quiera que sepan donde estoy, ya saben donde estoy. Afortunadamente yo no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada, no más me tengo yo", agregó.

Ante esta revelación, sus seguidores se han preguntado como es que supuestamente se comunica con las personas que aseguran que está vivo si el mismísimo Juan Gabriel ya había mencionado que no utilizaba redes sociales.

Joaquín Muñoz anunció incluso una fecha para la reaparición de Juan Gabriel. Sin embargo, al llegar el día, pospuso el concierto para este próximo 7 de enero del 2019. Estaremos atentos.