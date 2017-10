Juan Manuel Vargas: Prima del 'loco' cuenta reacción de Blanca Rodríguez al ver su supuesto video 

‘Su familia está más unida que nunca’, dijo la modelo Eymi Dean, prima del futbolista Juan Manuel Vargas, luego que se difundió un video en donde se ve, supuestamente, al ‘Loco’ durmiendo al lado de una muchacha.



¿Cómo está anímicamente tu primo?

Creo que la chica es una anfitriona sin mucho mérito. Veo que tiene toda la intención de dar a entender que es Juan Manuel. Yo he visto el video y no estoy segura que sea él. Lo veo más cachetón, más gordo. De todas maneras, conociendo su carácter, debe estar fastidiado. Pero también está acostumbrado a que siempre le inventen cosas.

¿Conoces a la chica?

Me dijeron que era una anfitriona. Su cara se me hace conocida. Obviamente, ella es quien ha pasado el video. Tiene ánimos de colgarse.



¿Juan Manuel y su esposa están bien?

Están muy bien. Estuve con ellos hace menos de un mes y tal cual se ve en sus redes sociales, están mucho mejor que antes. Están muy unidos, más enamorados que nunca.

¿Crees que alguien está detrás de todo esto, que alguien lo ‘sembró’?

En realidad, creo que el video lo ha podido pasar alguien que está dentro del medio. No creo que Tilsa tenga tanta maldad. Yo estoy segura que no es él, pero la comidilla se crea. Lo más seguro es que Tilsa, mañana o pasado, inaugure alguna peluquería o algo. Y justo ese día contestará que no fue, que el tema no le importa. A ella este tema siempre le es rentable.

¿No sospechas de nadie?

No. En primera instancia, no creo que sea él. De todas maneras, lo que sí te digo es que lo que se viene es la comidilla y hablará Tilsa.



¿La familia lo respalda?

De todas maneras. Están súper unidos.



