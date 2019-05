Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez cumplen 17 años juntos y 'El Loco' la sorprendió con romántico mensaje

El excapitán de Universitario Juan Manuel Vargas le envió un romántico mensaje a su esposa Blanca Rodríguez en Instagram por su aniversario número 17. De inmediato la publicación tuvo miles de 'Me gusta' en la conocida red social.



Juan Manuel Vargas sorprendió a Blanca Rodríguez con este mensaje, en el que demuestra lo mucho que ama a la madre de sus hijos.



"Cuando te digo te amo no lo hago por hábito. Lo hago para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Feliz aniversario amore mío, 17 años soportándome. Te amo", escribió Juan Manuel Vargas.

La foto que Juan Manuel Vargas compartió al lado de Blanca Rodríguez corresponde a una entrevista que brindaron para la revista Cosas.



Como no podía ser de otra manera, la foto de Juan Manuel Vargas y su esposa tuvo miles de likes.



Recordemos que actualmente 'el loco' Juan Manuel Vargas se encuentra sin equipo, aunque no ha anunciado un retiro oficial de su carrera como futbolista.



A lo largo de su carrera, Juan Manuel Vargas defendió los colores de Universitario, Colón de Santa Fé, la Fiorentina y el Real Betis de España.