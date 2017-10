¿Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez están unidos? Esto dice la prima del jugador

Amy Dean, prima de Juan Manuel Vargas, afirmó que no es el jugador a quien se le ve en un video al lado de la anfitriona Fernanda Blanco y que estas imágenes no afectaron su relación con Blanca Rodríguez.



“No es él (el del video), definitivamente tiene un parecido y por eso se ha generado la polémica. Pero no, lo veo supercachetón y nada que ver. La intención de esta chica es hacer parecer como si fuera Juan Manuel Vargas y generar polémica. Es más, él ya lo aclaró y parece que va a poner una demanda porque están jugando con su imagen”, indicó.



¿Cómo está la familia?

En realidad, todos están tranquilos porque se sabe que no es él.



Entonces, ¿todo esto no ha afectado la relación con Blanca?

No, al contrario, como familia los he visto más unidos que nunca.



De otro lado, comentó que le da gusto que su hermano ‘Pío’ Dean esté incursionando en la comicidad, pues forma parte del programa de Carlos Álvarez. “Él es un chico talentoso y poco a poco lo está demostrando”, manifestó.

Modelo niega que sea el futbolista sujeto que aparece en video