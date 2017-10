Juan Manuel Vargas: Claudia Ramírez hizo clic con 'El Loco', pero borró su foto con él

‘Jamás me metería en una relación’, dijo Claudia Ramírez, después que circuló una fotografía de ella junto a Juan Manuel ‘Loco’ Vargas en la inauguración de un evento deportivo en Magdalena.

“Era la primera vez que lo veía cara a cara, en la tele se ve un poco diferente. Me pareció buena persona, no conversamos mucho, simplemente estuvimos coordinando quién iba a hablar primero, para abrir la jornada deportiva, y como él está más empapado con los deportes, le pedí que lo hiciera. La verdad, es que primero no lo reconocí porque nunca lo había visto en mi vida”, contó la ‘colocha’.

Nos contaron que se les vio hablando muy animadamente.

Solo hablamos del evento.



¿No te pidió tu número telefónico?

(Ríe)... No, fue muy respetuoso.



Si no pasó nada malo, ¿por qué borraste de tu Instagram la foto que subiste con él?

Es que él y los que jugaron en su equipo son de Universitario y yo soy de Alianza, y la gente me reclamó, ja, ja, ja.



A lo mejor querías evitar que los vincularan porque después Blanca (pareja de Vargas) te manda ‘mensajitos’ como lo hace con Tilsa.

¡No! Jamás me metería en una relación. El amor se respeta.



(M. Casas)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.