¡Tremenda bomba! Rodrigo González reveló una exclusiva a través de su cuenta de Instagram. En sus stories, ‘Peluchín’ mostró un audio con el ex estilista de Tilsa Lozano, quien reveló que la ‘Vengadora’ aún se sigue viendo con Juan Manuel Vargas.

“Ella sí se sigue viendo con el Loco Vargas hasta que yo he dejado de trabajar con ella”, contó Daniel Bernal, que fue el encargado de embellecer con Tili durante siete años.

Asimismo, reveló que su asistente Camila es ‘su alcahueta'. “Es la que le tapa todas sus hazañas que hace a escondidas”, agregó el estilista según difundió Rodrigo González.

Pero eso no fue todo, Daniel Bernal comentó la supuesta relación de Tilsa Lozano con el ex de Olinda Castañeda Jackson Mora. Según el excolaborador de la Vengadora, ella está con el boxeador ‘no porque le gusta, sino porque está harto en plata’. “Dicho por ella porque me lo ha dicho a mí mismo, porque se forra en plata", reveló.

Audio exestilista de Tilsa Lozano