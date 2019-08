Milena Zárate califica de 'desatinada' a Tilsa Lozano: "Cuando se trata del ‘Loco’ debería mantenerse al margen"

Milena Zárate calificó de ‘desatinada’ a Tilsa Lozano por señalar que ‘hay que guardar pan para mayo’, al ser consultada sobre la crisis financiera del futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

¿Qué te pareció que Tilsa comente sobre la situación de Juan Manuel?

A Tilsa le tengo un súper cariño, porque es una mujer ‘chamba’, pero la vi un poco desatinada, justamente por el problema que ha tenido con él y en la situación que estuvo. No la deja muy bien parada eso (comentarios). Cuando se trata del ‘Loco’ debería mantenerse al margen.

Ella era consciente de que sus expresiones iban a tener ‘rebote’ en los medios…

Bueno, Tilsa sabe muy bien su negocio, por algo se mantiene hasta el día de hoy.

¿Crees que todavía sigue enamorada del ‘Loco’?

No sé, pero sí creo que hay una ‘espinita’ porque en su momento (Vargas) no fue franco y se burló de sus sentimientos. Si tienes esposa y la engañas, no oficializas a la amante. Por lo que ella (Lozano) dijo, jugó con sus sentimientos y es algo que una mujer no perdona.

