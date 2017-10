Juan Manuel Vargas: Conoce a la joven modelo que aparece en el video del que todos hablan [VIDEO y FOTOS]

El video en el que aparecería el futbolista Juan Manuel Vargas junto a la modelo Fiorella Blanco sigue dando que hablar. A pesar de que la joven indicó que el sujeto que aparece a su lado no es el lateral de Universitario de Deportes, muchos quieren saber quién es ella.



La joven tiene 26 años, es modelo y trabaja como anfitriona. Fiorella Blanco tiene una hija y fue elegida la modelo extrema del programa Tiempo Extremo en 2016. En el programa Espectáculos indicó que ella no tiene intención de pertenecer al mundo de la farándula.



La joven indicó que estas especulaciones la afectan. "Yo sé que Juan Manuel Vargas tiene mujer y familia, al igual que yo. No se trata de él, es una especulación de la prensa", indicó Fernanda Blanco en el programa Espectáculos.



En Facebook, Fiorella Blanco tiene 1.664 seguidores. La joven publica fotos al lado de su menor hijo y también de los eventos en loa que participa como anfitriona. Su nombre llama la atención tras la aparición de un video donde aparece al lado de un sujeto bastante parecido físicamente a Juan Manuel Vargas.



El video se filtró la semana pasada, pero sería de hace unos meses. En la grabación se ve a la joven fumando y a un sujeto muy parecido físicamente al Loco Vargas durmiendo al lado de la modelo. La anfitriona canta la canción "Ahora Soy peor" del reggetonero "Bad Bunny",







