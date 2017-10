Juan Manuel Vargas: Modelo rompe su silencio y habla de supuesto video privado con futbolista [VIDEO]

Hace unas semanas se filtró un video en el que aparecería el futbolista Juan Manuel Vargas junto a una modelo. La joven es Fernanda Blanco y rompió su silencio en una entrevista en el programa Espectáculos.



La joven se mostró afectada y negó que el sujeto que aparece en el video es Juan Manuel Vargas. "Yo sé que él tiene mujer y familia, al igual que yo. No se trata de él, es una especulación de la prensa", indicó Fernanda Blanco.



Las declaraciones de la modelo les cayeron como un balde de agua fría a los conductores de Espectáculos, quienes no podían creer lo que oían. "Para que se acabe con las especulaciones, la joven debería publicar una foto con el amigo que se parece a Juan Manuel Vargas", sugirió Jazmín Pinedo.



El video se filtró la semana pasada, pero sería de hace unos meses. En la grabación se ve a la joven fumando y a un sujeto muy parecido físicamente al Loco Vargas durmiendo al lado de la modelo. La anfitriona canta la canción "Ahora Soy peor" del reggetonero "Bad Bunny",



Una fuente cercana a Trome.pe indicó que Juan Manuel Vargas esta bastante molesto. “Es una nueva campaña para desprestigiar a Juan Manuel Vargas, no quedan dudas. Es un video muy pasado y lo publicó un sector de la barra de Alianza, donde lo quieren hacer quedar mal”, precisó.





Modelo niega que sea el futbolista sujeto que aparece en video