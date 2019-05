Juan Manuel Vargas protagoniza tierna sesión con su esposa Blanca Rodríguez y sus 5 hijos

¡Papá chocho! El futbolista Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez protagonizaron una tierna sesión de fotos acompañados por sus seis hijos. El 'Loco' y su familia serán la portada de una conocida revista por el 'Día del Padre'.

Juan Manuel Vargas posó con su familia para el lente de la revista Cosas. El exjugador de Universitario concedió también una entrevista en la que revela detalles de su faceta como papá.

"No me arrepiento de lo que hago. No soy una persona que se arrepiente. Pero cuando reacciono, digo: “¿Por qué lo hice?”. Me gusta reconocer mis errores y no volverlos a cometer", dijo 'El Loco' a Cosas.

¿ESTARÁ EN 'EL VALOR DE LA VERDAD'?

Recordemos que los rumores indican que Juan Manuel Vargas sería el siguiente invitado en sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y las negociaciones ya estarían muy que avanzadas.



Carlos Cacho reveló que Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez ya están en conversaciones con la producción del programa y que un jugoso premio está en juego.