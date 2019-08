Tilsa Lozano sobre crisis financiera de Juan Manuel Vargas: "Hay que guardar pan para mayo" | FOTOS

"Hay que guardar pan para mayo" , fue el comentario de Tilsa Lozano respecto al mal momento económico que está viviendo Juan Manuel Vargas, por el remate de su casa en La Molina a causa de una deuda de más de dos millones de soles.



“Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”, señaló Tilsa Lozano, quien será jurado en ‘Reinas del show’ y espera que la ganadora tenga presencia, energía, humildad y que haya enamorado al público.



Asimismo, se animó a comentar sobre la infidelidad en la farándula. “No me asusta la infidelidad, me asusta que tantas personas la perdonen y no tengan la autoestima para valorarse y saber que merecen algo mejor. El amor no duele, duele que te falle la persona que creías que era la correcta”, añadió.

Por otro lado, Melcochita dijo que el ‘Loco’ Vargas se encuentra en esta situación por haber ‘gastado el dinero con los amigos, las mujeres y cosas banales’.



“En la vida se tiene que ser ordenado, metódico y rodearte de gente buena. Este muchacho tuvo mucha gente que vivía de él, y ahora desaparecieron. Además, de gastarlo con mujeres, pagando capricho y en fiestas costosas o grandes celebraciones. Ojalá esta situación sirva de ejemplo para los jóvenes futbolistas y sepan invertir su dinero”, finalizó.