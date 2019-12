El estilista Daniel Bernal encendió la pradera luego de contarle en una transmisión en vivo a Rodrigo González que Tilsa Lozano había vuelto a encontrarse con Juan Manuel Vargas ‘a escondidas’ y con la ayuda de amigos cercanos.

El peinador, que radica en España, tras terminar su amistad con Tili por unos problemas de pago, relató que la mejor amiga de la exconejita era quien se encargaba de contactar a un supuesto primo del Loco.

Por ese motivo, la exmodelo decidió contar su verdad y negar tajantemente alguna relación con el exfutbolista de Universitario de Deportes.

“Puedo desmentirlo tajantemente: Con Juan Manuel Vargas yo no tengo ningún tipo de comunicación y lo he dicho ya infinitas veces, hace más de cuatro, cinco años. Ya perdí la cuenta. Él tiene su familia y yo tengo mis hijos. Y darle la tranquilidad a todos de que eso es una mentira absoluta", expresó.

Tilsa Lozano sobre el Loco Vargas

NO LE RESPONDERÁ A SU EX AMIGO

Cuando le preguntaron si es que tomaría acciones legales contra Daniel Bernal por las varias acusaciones que ha lanzado en su contra, Tilsa lo descartó pues entre ambos existió por muchos años una buena amistad.

“Yo a él no lo voy a mencionar. Él ha sido muy amigo mío. No es la primera vez que me pasa. Yo no voy a decir nada malo con respecto a él porque sí lo quise mucho. Yo lo único que le puedo decir a Daniel es que yo no juego así”, aclaró.