Tilsa Lozano termina con las especulaciones y revela si el Loco Vargas la llamó este año | VIDEO

"¿Ha llamado el 'Loco' Vargas este año a Tilsa Lozano?", esa fue la pregunta que el Zorro Zupe pudo evadir durante su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad. Y es que el amigo de la Vengadora no quería meterse en problemas nuevamente por hablar de más.

Con el uso del botón rojo, muchos creyeron que la respuesta era afirmativa. Por ese motivo, Tilsa Lozano decidió aclarar la situación y contó que, desde que se enteró que el Zorro Zupe se sentaría en el sillón rojo, le pidió que no la mencionara.

"Esta vez el Zorro me comentó que se iba a sentar (...) Él me dijo que le habían hecho alguna preguntas sobre mí. Él no sabía cuáles le iban a hacer en el momento en que se siente. Lo único que le pedí fue: cualquier pregunta que me relacione a mí con ese personaje (Juan Manuel Vargas) te voy a pedir por favor que no la respondas", dijo Tilsa Lozano.

Por ese motivo, la Vengadora explicó que ella entiende que muchos den por sentado que la respuesta era afirmativa. Tilsa Lozano fue clara al decir que el tema del Loco Vargas no le sumaba y le molestaba que especulen.

"A mí no me suma que se siga hablando del tema, no me gusta que se siga especulando. Ni para bien, ni para mal. Generalmente siempre digo que el botón rojo es un Sí. Eso es lo que yo pienso, pero en este caso, si se apretó el botón fue porque yo dije al Zorro", manifestó Tilsa Lozano.

La Vengadora se animó a responder la pregunta y aseguró que no ha tenido ninguna comunicación con el Loco Vargas. Tilsa Lozano incluso le deseó lo mejor a él y su familia y pidió no hablar más del tema.

"No quería que vuelvan a mencionar mi nombre junto al de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver en mi vida y que él también tiene su vida y le deseo lo mejor y que realmente la respuesta es NO. Yo no he tenido ningún tipo de comunicación, le deseo lo mejor pero este tema ya quedó zanjado", finalizó Tilsa Lozano.