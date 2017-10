Juan Manuel Vargas: ¿Tilsa Lozano ya había visto su supuesto video privado con modelo? [VIDEO]

¿Ya lo sabía? Tras la difusión de un supuesto video del futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargasen el que aparece durmiendo acompañado de una modelo, una declaración que hizo Tilsa Lozano, hace unas semanas, vuelve a causar polémica.

Hace unas semanas, Tilsa Lozano decidió hacer un video en vivo vía sus redes sociales para desmentir tajantemente a Blanca Rodríguez, quién acusó supuestamente a la exconejita de haberse contactado con el futbolista estando borracha.

En medio de sus declaraciones, Tilsa Lozano reveló que había visto un video que llamó sus atención. Todo indica que se refería al tan comentado video donde supuestamente el Loco aparece durmiendo.

Modelo niega que sea el futbolista sujeto que aparece en video

"Me mostraron un video que llamó mi atención. Después del video que he visto, no me extrañaría que el mensaje fuera para mí", se ele scucha decir a Tilsa Lozano en un video pasado que publicó en sus redes sociales.

Al igual que Tilsa Lozano, el popular 'Zorro' Zupe también mencionó que ya había visto las imágenes que están dando que hablar en la farándula nacional.

ROMPE SU SILENCIO



La joven que aparece en el video con el supuesto 'clon' del 'Loco' Vargas es Fernanda Blanco. La modelo rompió su silencio en una entrevista en el programa Espectáculos.



La joven se mostró afectada y negó que el sujeto que aparece en el video es Juan Manuel Vargas. "Yo sé que él tiene mujer y familia, al igual que yo. No se trata de él, es una especulación de la prensa", indicó Fernanda Blanco.