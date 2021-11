Juan Víctor agradeció a Sebastián Lizarzaburu por el trato que le da su hija: “Gracias por quererla”

¡Alzo su voz de protesta! El último viernes, en una nueva edición de “Amor y Fuego”, Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín habló con el objetivo de aclarar varios temas en los cuales se ha visto envuelto.

La primera revelación que dijo Juan Víctor y que causó no solo asombro de Gigi Mitre, conductora de “Amor y Fuego” sino a todos, es que contó que hace algunos años, cuando Andrea San Martín denunció a Sebastián Lizarzaburu, su abogado le escribía todos los mensajes que debía enviar al ‘hombre roca’; él sospecha que ahora hace lo mismo, aunque también con la participación de Sebastián.

Juan Víctor manifiesta que Sebastián quiere a su menor hija

“Me he enterado que entre la mamá de mi hija y su actual pareja se sientan juntos a escribir los mensajes”, comentó Juan Víctor, quien recordó la primera foto que Sebastián Lizarzaburu compartió al lado de su hija.

“Eventualmente este chico le agarró cariño a mi hija porque mi hija es adorable”, dijo Juan Víctor sobre el cariño que le tiene Sebastián Lizarzaburu a su pequeña.

“No, yo tampoco dudo lo mismo, no dudo que le tenga un buen cariño, que le tenga cariño. Mucha gente me dice pero ‘deberías agradecer que tiene un padrastro que la quiere’, gracias Sebastián por querer tanto a mi hija, sinceramente, porque es una pequeña que no tiene la culpa de nada, no es que él va a ver en su rostro un reflejo de algo que ha pasado”, agregó Juan Víctor a “Amor y Fuego”.

Juan Víctor niega estar despechado y asegura que tiene una nueva relación

Debido a los problemas que hay entre Andrea San Martín y Juan Víctor, padre de su última hija, se ha hablado, que este último tenga algún despecho y no permita que la madre de su bebé sea feliz con Sebastián Lizarzaburu. Ante esto, Juan Víctor dejó en claro que no tiene ningún despecho e incluso contó que tiene una relación con una chica hace dos años. “Hay gente que cree que yo voy a ir en contra, hasta la misma Andrea cree que yo estoy actuando por despecho o desde que regresó con su pareja (...) Yo he aprendido a vivir con esto, he tenido que tolerar varias cosas”, sentenció.

MÁS DE FARÁNDULA Y ESPECTÁCULOS:

Comas: Zorrito ‘Run Run’ es ubicado durmiendo, alertan a Serfor, pero volvió a escapar

‘El Tigre’ debe estar mosca y concentrar a todos, que no se le escape la tortuga

Samu tras fuertes declaraciones de Rosángela: “Si tengo que ser chupamedia para postular a la tele, no gracias”