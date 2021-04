SE AUTOCENSURA. Juan Víctor Sánchez fue entrevistado por una reportera de Amor y Fuego para que brinde sus descargos, luego que Andrea San Martín mostrará su malestar por la presencia de expareja en medios televisivos. El empresario indicó que recurrió al programa televisivo al ser ignorado por la modelo.

Andrea San Martín no entiende por qué Sánchez conversó con una periodista de la farándula local. “No pertenece a la televisión, él era un extripulante de una empresa privada”, comentó la ex integrante de realities.

Juan Víctor considera inoportuno el mensaje de Andrea. “Nada que ver ese comentario, no es que yo quiera ser de la tele”. Además, el padre de la segunda hija de San Martín sostuvo que “tiene que morderse la lengua”.

Sánchez asegura que San Martín le dijo que no saliera en televisión, pero que él tomó esta decisión porque la exmodelo continuaba viajando junto a su hija y Sebastián Lizarzaburu. El joven asegura que no está de acuerdo con que su pequeña se relacione con el fisicoculturista.

Al respecto, Andrea precisa que había coordinado sus viajes con Juan, sin embargo, el también emprendedor sostiene que le avisaba a última hora. “¿La estabilidad emocional de mi hijo dónde quedaba?”.

A mediados de abril de este año, Juan Víctor Sánchez se refirió a la cercana relación que ahora hay entre Andrea y Sebastián Lizarzaburu , y aunque indicó que no le interesa esa relación, sí mostró incomodidad por los constantes viajes de la exchica reality con el ‘Hombre Roca’, pues su pequeña también los acompaña y él indica que “no hay necesidad de que ella viaje”. Además se refirió al régimen de visitas que él tiene y no le permite pasar mucho tiempo con la niña.

En la entrevista con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Juan Víctor dio a entender que Andrea San Martín le habría pedido que no publique mensajes en relación a la pareja y es por ello de las indirectas que se han visto en las últimas semanas en sus redes sociales.

“No tengo nada que ocultar, ella me pide que evite postear ciertas cosas. Se dieron ciertos viajes que tuvieron, todo chévere pero no entiendo que hace mi hija ahí”, dijo Sánchez.

Juan Víctor siente que pasa poco tiempo con la menor. “El régimen no es malo, pero justo viajó en los momentos que yo tenía que verla. Tres viajes seguidos me parece suficiente”, comentó.

El emprendedor sostiene que tiene un concepto distinto de Sebastián Lizarzaburu y le mandó una indirecta. “Hay papás que simplemente se desaparecen (...) hay cosas que algún día podrán saber”, agregó.

