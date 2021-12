A través de su cuenta de Instagram, Juan Víctor Sánchez envió un contundente comunicado, días después de haberse peleado con Andrea San Martín, a quien acusó de maltratar a su pequeña hija tras la difusión de unos polémicos audios que la comprometen.

En el extenso mensaje, Juan Víctor señala que no ve a su hija hace un mes y que lo están condicionando a firmar un documento ‘como si nada hubiera pasado’.

“Y tal vez todos los regalos esperen bajo el árbol, los abrazos que tu quieras dar no eres dueña, los te extraño mucho papá y hermano mucho menos. Simplemente te cortaron todo tipo de acercamiento con nosotros. Los te amo mucho papá antes de dormir dejaron de escucharse hace un mes y aún no dan un motivo del por qué. Simplemente se les dio la gana de alejarnos y podrían salir impunes. Como si nada hubiera pasado, condicionándonos a firmar un documento. Increíble la injusticia en este país…”, escribió.

Mensaje de Juan Víctor en Instagram

SEBASTIÁN LIZARZABURU ENVÍA MISTERIOSO MENSAJE

Sebastián Lizarzaburu rompió su silencio luego que Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, se presentara en el programa de Andrea Llosa para denunicar a la ojiverde públicamente y revelar testimonios y comprometedores audios que evidenciarían un presunto maltrato contra su hijita de tan solo tres añitos.

aunque el popular ‘hombre roca’ no se refirió al tema directamente, sí compartió un extenso y reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde reconoce que también tocó fondo en su momento pese a ser mediático.

“Como todos, he tenido altibajos y ha habido épocas en las que me ha salido todo bien y otras en las que no. He tenido negocios fructíferos y otros que me dejaron inclusive sin un sol en el bolsillo...Y aunque cueste creerlo…. No por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. YO TAMBIÉN TOQUE FONDO EN SU MOMENTO (y no muchos lo saben). PERO…. ME LEVANTE! VOLVÍ A INTENTARLO! VOLVÍ A BUSCAR NUEVAS OPCIONES Y APRENDÍ QUE TODO SE BASA EN LA BUENA ENERGÍA QUE LE PONGAS A LA VIDA Y JAMÁS DARSE POR VENCIDO!”, escribió el modelo.