Juan Víctor denuncia que Andrea San Martín no lo dejó llevarse a su hija pese a régimen de visitas

LA DE NUNCA ACABAR. A través de su Instagram, Juan Víctor Sánchez denunció que Andrea San Martín no lo dejó llevarse a su hija de su casa, luego de que él llegara a recogerla como, según asegura, está estipulado en el régimen de visitas.

Según el mensaje de Juan Víctor Andrea San Martín no dejó que se lleve a su pequeña hija, pese a que ambos han firmado un régimen de visitas.

Juan Victor indica que el abogado de Andrea San Martín argumenta que el resultado de la cámara Gessel al que sometieron a la pequeña arrojó un resultado en contra.

“Lamentablemente hoy según un régimen de visitas firmado el año pasado se me negó llevarme a mi hija conmigo cuando ya estaba estipulado que la recoja. La mamá quiso darme la facilidad de poder entrar al domicilio para poder compartir con mi hija, al cual yo no he accedido ya que tras más de dos años llevándome a mi hija conmigo, ahora queriendo agarrarse de un ‘resultado’ tomado por su abogado, mas no por el poder judicial como pretexto para privarme ver a mi hija”, escribió Juan Victor.

NO SABE CUÁNDO VOLVERÁ A VERLA

Finalmente, Juan Victor indicó que ahora no sabe cuando podrá volver a ver a su hija, tras la reacción de Andrea San Martín de no dejarlo ver a su pequeña.

“Ahora no sé cuando podría llevarme conmigo a mi hija y poder compartir con mi hijo nuevamente. Ahorita estoy camino a casa y no sé qué respuesta darle a Sebitas sobre no llegar con su hermana”, indicó Juan Víctor.

Juan Víctor denuncia que Andrea San Martín no le dejó llevarse a su hija | FOTO: @juanvictors_