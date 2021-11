¡La desenmascaró! El último viernes en una nueva edición del programa Amor y Fuego habló Juan Víctor, expiloto y padre de menor hija de Andrea San Martín, donde confesó que su expareja odia a su familia y que hubo comentarios racistas contra su menor hijo.

MIRA ACÁ | ‘Peluchín’ aseguró que Elías Montalvo habría salido con Peter Fajardo

“Yo no puedo hablar con ella porque me va a denunciar. Si yo le pido el número de pediatra, me denuncia por acoso, entonces ¿cómo me comunico? Hay muchísimo odio contra mi familia, contra mi mamá, porque dijo algo que no tenía que decir, contra mi hijo hay comentarios racistas, tratan de humillarme”, dijo en el mencionado espacio de Willax TV.

Además, Juan Víctor dio la las razones que le llevaron a tomar la decisión de no dar el permiso a su hija para que viaje con la influencer Andrea San Martín a Estados Unidos.

“Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (...) No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, manifestó.

Le dio con palo a su ex Andrea San Martín

“Mi hija va al pediatra sin que se me informe absolutamente nada, eso me preocupa, por eso le tenía que insistir, porque me leía y no me respondía. A mí me disgusta que no se me comuniquen las cosas, soy el papá y estoy acá, no me tiene consideración”, sentenció.