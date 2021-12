Juan Víctor jura que no quiere fama con denuncia a Andrea San Martín: “No busco pantalla”

Juan Víctor reapareció en el programa ‘Amor y fuego’ para dar mas detalles de la batalla que enfrenta con Andrea San Martín por la tenencia de su hija. Asimismo, precisó que su objetivo no es buscar fama ya que él tiene un emprendimiento.

En medio de la conversación, Juan Víctor reveló que tiene más mas fotos y videos de Andrea San Martín que servirán de prueba en sus juicio contra la ojiverde.

Juan Víctor jura que no quiere fama con denuncia a Andrea San Martín

Asimismo, Juan Víctor dejó en claro que solo busca que la Justicia haga su trabajo y no quiere fama ni exposición tras haber denunciado a Andrea San Martín.

“Considero que no soy un personaje publico, no estoy buscando pantalla para llegar a ningún lado, no estoy buscando atención mas que de la justicia para que se me represente y se defienda a mi hija como tal”, precisó.

EXTRAÑA A SU HIJA

Finalmente, relató que posee los ingresos económicos para mantener a su hija, pese a que ya no trabaja en una compañía aérea como tripulante de cabina.

“Desde que deje de trabajar en la compañía aérea a las que se menospreciaba, ha sido ser papá y mantener el emprendimiento que tengo. A mí ya me despidieron del trabajo de ser papá porque he dejado de ser papá hace un mes”, agregó.