Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, reveló que no puede compartir tiempo con la hija de ambos debido a que aún no llega a un acuerdo con la exchica reality. Según detalló el extripulante, incluso ha pensado en llevarse a la pequeña.

“No puedo ver a mi hija. En esta desesperación, yo no voy actuar de forma violenta (…) pero, cuántos papás, en este momento de desesperación, quisieran hacerlo, créeme que lo he pensado, algunas veces he pasado cerca de la casa y pucha he dicho: Voy a esperar a ver a si mi hija sale y converso con ella, y no de manera violenta, le digo Mi amor vamos”, manifestó en ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, explicó que no existe una pensión fija que él deba pasarle a su hija y que le entrega lo que sus posibilidades le permiten. Juan Víctor señaló que Andrea San Martín le pidió el doble de dinero que puede depositarle.

Juan Víctor, ex de Andrea San Martín, pensó en llevarse a su hija: “No la puedo ver” (Video: Willax TV)

“Intentamos (llegar a un acuerdo), pero no se llegó porque ella me estaba pidiendo el doble de lo que yo podía darle (Gigi: ¿Ella no sabe de tu condición económica?) Lo sabe, pero no le importa. Ella está actuando como si fuera una jueza”, afirmó.

Madre de Juan Víctor acusó a Andrea San Martín de consumir marihuana

El último 3 de marzo, la señora Alicia, la madre de Juan Víctor, lanzó una fuerte revelación, la cual acompañó con audios, videos y mensajes que probarían su fuerte denuncia.

La mujer usó sus redes sociales para acusar a Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu de ser consumidores de marihuana.

