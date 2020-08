Mauro Chávez, jefe de prensa de ‘Juancho Peña’, aseguró que el cantante no fue el organizador del evento en la discoteca ‘Thomas Restobar’, de Los Olivos, donde fallecieron 13 personas. Además, aclaró que no se está escondiendo de las autoridades y está muy mal de salud.

“El señor ha sido invitado a esa fiesta y como sucede en el mundo de la cumbia grabó un video, un saludo para atraer a la gente... él no ha firmado ningún contrato, no ha cobrado ni un sol. Fue como amigo de Job Luque Ayala, él le dijo que lo apoye, que cante un ratito. Cuando ‘Juancho’ subió al segundo piso habían unas 20 a 25 personas y ese fue su error, quedarse en el lugar, por lo cual hubiera sido sancionado con una multa, pero no es para que digan que es responsable de las 13 muertes, que todos lamentamos”, afirmó Chávez.

El administrador del local, Job Luque, dijo que ‘Juancho’ organizó el evento.

No es cierto porque no presentó un contrato.

Si él no tiene nada que ver con la fiesta, ¿por qué no se presenta ante las autoridades?

Porque todavía no le ha llegado ninguna citación de la policía ni fiscalía... además, él ahorita está muy mal de salud, sufre del corazón.

¿A qué hora se retiró del local?

Lo que me dice su hermana es que se fue antes de que llegara la policía... no estuvo durante el operativo y después dicen que se escapó por la ventana, por Dios, esa ventana tiene 30 centímetros, ¿cómo puede salir un hombre corpulento como ‘Juancho’ por ahí?

En un video ’Juancho Peña’ afirmó que tiene coronavirus...

No, él tenía un resfriado. Lo que pasa es que le chocó más porque se le infectaron las amígdalas.

¿Se está escondiendo de las autoridades?

Para nada, niego tajantemente eso.

¿Cuándo dará la cara?

Pronto saldrá a decir la verdad... En su barrio de El Agustino él es una persona muy querida, no lo van a ver en borracheras, desbandes. Es una persona correcta que vive en un segundo piso sin techo, y durante la pandemia se ha gastado 17 mil soles ayudando a gente que lo necesita. (M.C.)